Crime News : नामपूर-मालेगाव मार्गावर अवैध लाकूड वाहतूक करणारे दोन टेम्पो जप्त

नामपूर- नाशिक: नामपूर- मालेगाव रस्त्यावरील अंबासन (ता. बागलाण) फाट्यावर वनविभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी पाठलाग करून अवैध लाकडाची वाहतूक करणारे दोन टेम्पो पकडले. या कारवाईमुळे लाकडांची चोरटी वाहतूक करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. वनविभागाने दोन्ही टेम्पो आणि लाकूड जप्त करून, टेम्पो मालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..मोसम खोऱ्यात अवैध लाकूडतोड सुरू असल्याच्या तक्रारी होत्या. शुक्रवारी (ता. १९) लाकडाची अवैध वाहतूक करणारे दोन टेम्पो नामपूर-मालेगाव मार्गावर येणार असल्याची गोपणीय माहिती वनविभागाला मिळाली. त्यानुसार, वनविभागाने पाठलाग करून टेम्पो (एमएच १५ बी ५४) आणि (एमएच २८ डी ८०५७) हे दोन्ही टेम्पो ताब्यात घेतले आणि त्यांचा पंचनामा केला..मालेगावचे सहायक वनसंरक्षक शेखर तनपुरे आणि ताहाराबादचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी ज्ञानेश्वर शर्माळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महड येथील वनपरिमंडळ अधिकारी प्रशांत खैरनार, इजमानेचे वनरक्षक के.एन. अहिरे, राहूडचे वनरक्षक दादाजी सोनवणे, बिलपुरीचे वनरक्षक सुरेंद्र शिरसाठ, राहुल पाटील, वनमजूर नामदेव सोनवणे, अशोक धोंडगे आणि विजय सोनवणे यांनी ही यशस्वी कारवाई केली..