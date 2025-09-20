नाशिक

Crime News : नामपूर-मालेगाव मार्गावर अवैध लाकूड वाहतूक करणारे दोन टेम्पो जप्त

Forest Department Action on Nampur-Malegaon Road : नामपूर-मालेगाव मार्गावर वनविभागाने अवैध लाकूड वाहतूक करणारे दोन टेम्पो जप्त केले असून, टेम्पो मालकांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नामपूर- नाशिक: नामपूर- मालेगाव रस्त्यावरील अंबासन (ता. बागलाण) फाट्यावर वनविभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी पाठलाग करून अवैध लाकडाची वाहतूक करणारे दोन टेम्पो पकडले. या कारवाईमुळे लाकडांची चोरटी वाहतूक करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. वनविभागाने दोन्ही टेम्पो आणि लाकूड जप्त करून, टेम्पो मालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
Malegaon
crime
maharashtra
Crime News
Arrest
Forest department
Nampur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com