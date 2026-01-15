Nanded Municipal Election : नांदेड महापालिका निवडणुकीतील उमेदवाराच्या पतीवरील हल्ला दरोड्याच्या उद्देशाने; पोलिस तपासात उलगडा, सात संशयित ताब्यात

नांदेड : महापालिका निवडणुकीतील (Nanded Municipal Election) उमेदवाराच्या पतीवर झालेला हल्ला हा राजकीय कारणातून नसून, दरोड्याच्या उद्देशाने झाल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले आहे. याप्रकरणी स्थानिक गुन्हे शाखने तातडीने कारवाई करत सात संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. त्यात दोन अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे..शिवाजी गणपत भालेराव (रा. बेलानगर, तरोडा बु., नांदेड) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून भाग्यनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. फिर्यादीनुसार, भालेराव हे मंगळवारी (ता.१३) रात्री साडेसातच्या सुमारास मित्र ज्ञानेश्वर कांबळे यांच्या घरासमोर बसले असताना तीन दुचाकीवरून सहा ते सात जण तोंडाला रूमाल बांधून आले. त्यातील एकाने खंजरने हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला..भालेराव यांनी हा हल्ला अडवला. एका आरोपीने धमकी दिली व शेजारी ठेवलेली बॅग हिसकावून पळ काढला. पोलिस अधीक्षक अबिनाश कुमार यांच्या आदेशानुसार स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक उदय खंडेराय व भाग्यनगर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक संतोष तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू करण्यात आला..Malegaon Municipal Election : माजी उपमहापौराच्या पोराला रोखण्यासाठी वेगळी खेळी; मालेगावात राजकीय डावपेच, AIMIM च्या अब्दुल मलिकांसमोर मोठं आव्हान.मिळालेल्या माहितीनुसार बेलानगर व अरुणोदयनगर परिसरात सापळा रचून संशयितांचा शोध घेण्यात आला. तपासादरम्यान रितेश दीपक पंडित (वय २२), शुभम संजय नरवाडे (१९), संघर्ष महेंद्र वगर (१९), चांदेश ऊर्फ ओमकार कोंडीबा जाधव (१८), वैभव गोपाळ थोरात (१९), रोशन ऊर्फ स्कॅनर शंकर कोमार (२०) यांच्यासह दोन विधिसंघर्षग्रस्त मुलांना ताब्यात घेण्यात आले..खंजर, दुचाकींसह पळवलेली बॅग जप्तभालेराव यांची पत्नी महापालिका निवडणुकीत उमेदवार आहे. पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत उमेदवाराचा पती पैसे वाटत असल्याचा समज करून बॅग पळविण्यासाठी आले होते. त्यानुसार त्यांनी खंजरने हल्ल्याचा प्रयत्न केला. संशयितांनी तशी कबुली दिली. संशयितांकडून खंजर, दोन दुचाकी, पळवलेली कपडे व रोख दहा हजार रुपये असलेली बॅग जप्त करण्यात आली आहे. तपासात बॅग ही भालेराव यांच्या मित्राच्या नातेवाइकाची असल्याचेही स्पष्ट झाले. राजकीय कारणातून ही घटना घडलेली नसून, दरोड्याचा प्रकार असल्याचे पोलिस तपासात स्पष्ट झाले. भाग्यनगर पोलिस तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.