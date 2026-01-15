नाशिक

Nanded Municipal Election : नांदेड महापालिका निवडणुकीतील उमेदवाराच्या पतीवरील हल्ला दरोड्याच्या उद्देशाने; पोलिस तपासात उलगडा, सात संशयित ताब्यात

Nanded Attack Case - Police Rule Out Political Motive : राजकीय कारणातून ही घटना घडलेली नसून, दरोड्याचा प्रकार असल्याचे पोलिस तपासात स्पष्ट झाले. भाग्यनगर पोलिस तपास करीत आहेत.
सकाळ डिजिटल टीम
नांदेड : महापालिका निवडणुकीतील (Nanded Municipal Election) उमेदवाराच्या पतीवर झालेला हल्ला हा राजकीय कारणातून नसून, दरोड्याच्या उद्देशाने झाल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले आहे. याप्रकरणी स्थानिक गुन्हे शाखने तातडीने कारवाई करत सात संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. त्यात दोन अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे.

