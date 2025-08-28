नाशिक

Nandgaon News : नांदगावात स्मशानभूमीतील अंधाराने अंत्यविधी थांबले; मोबाईलच्या टॉर्चने दिला निरोप

Funeral in darkness shocks Nandgaon citizens : पथदीप बंद, दिव्यांची चोरी आणि कायमस्वरूपी अंधाराचे साम्राज्य याच सावल्यांमध्ये एका जिवाचा निरोप घेण्याची वेळ आली.
Updated on

नांदगाव: मृत्यू अंतिम सत्य... पण त्यालाही सन्मान न मिळाल्याचे हृदय पिळवटून टाकणारे दृश्य मंगळवारी (ता. २६) रात्री नांदगावच्या मुख्य स्मशानभूमीत घडले. पथदीप बंद, दिव्यांची चोरी आणि कायमस्वरूपी अंधाराचे साम्राज्य याच सावल्यांमध्ये एका जिवाचा निरोप घेण्याची वेळ आली.

