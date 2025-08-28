Nandgaon News : नांदगावात स्मशानभूमीतील अंधाराने अंत्यविधी थांबले; मोबाईलच्या टॉर्चने दिला निरोप

नांदगाव: मृत्यू अंतिम सत्य... पण त्यालाही सन्मान न मिळाल्याचे हृदय पिळवटून टाकणारे दृश्य मंगळवारी (ता. २६) रात्री नांदगावच्या मुख्य स्मशानभूमीत घडले. पथदीप बंद, दिव्यांची चोरी आणि कायमस्वरूपी अंधाराचे साम्राज्य याच सावल्यांमध्ये एका जिवाचा निरोप घेण्याची वेळ आली..हनुमाननगर येथील रहिवासी शंकरराव चौधरी (वय अंदाजे ६०) यांचे अल्प आजाराने निधन झाले. सायंकाळी त्यांच्या पार्थिवावर मुख्य स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. पण स्मशानातील अंधाराने सर्वांची पावले थांबवली. आप्तेष्ट, नातेवाईक आणि नागरिक सर्वांनीच एकत्रितपणे मृत्यूच्या दुःखात नव्हे, तर प्रशासनाच्या निष्काळजीपणात भर टाकणारा अनुभव घेतला..दुःखद क्षणीही कोणी पाठीशी उभे नसल्याने अंत्यविधी मोबाईलच्या टॉर्च आणि बॅटरीच्या उजेडात उरकावा लागला. मृत्यूचा मान राखणारे दिवेच चोरीला गेले आणि जे आहेत ते कायम बंद... हा प्रकार पाहून उपस्थित नागरिकांच्या डोळ्यांत अश्रू आणि मनात संताप होता. ‘जिवंतपणी प्रशासनाने लक्ष दिले नाही, मृत्यूनंतरही सोबत प्रकाश नाही,’ अशी बोचरी प्रतिक्रिया नागरिकांनी व्यक्त केली..PCMC News : महापालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभागरचनेवर हरकती; नागरिकांच्या सूचना.हा प्रकार सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखा पसरला. नागरिकांनी शासन-प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाचा समाचार घेत संताप व्यक्त केला. स्मशानातील पथदीप बंद असणे, लावलेले दिवे चोरीला जाणे, लोखंडी जाळ्या उचकटल्या जाणे या घटना वारंवार घडत असूनसुद्धा संबंधित विभाग झोपेतच असल्याचा सूर उमटत आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत मुख्याधिकारी श्यामकांत जाधव यांनी तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगण्यात आले. पण नागरिकांचा सवाल कायम आहे, ‘अजून किती मृत्यूंना अंधारात निरोप द्यावा लागणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.