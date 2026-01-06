Nandgaon Crime News : मला शॉक देऊन मारण्याचा प्रयत्न केला, वडिलांची हत्या करून लेकाचा आरोप; लेकीनं केले अंत्यसंस्कार

बोलठाण: जातेगाव (ता. नांदगाव) येथे कौटुंबिक हिंसाचाराचा कळस गाठणारी धक्कादायक घटना घडली. विठ्ठल तुकाराम गायकवाड (वय ५८) यांची त्यांच्याच मुलाने श्रीकृष्ण (सावता) विठ्ठल गायकवाड (वय २०) याने लोखंडी पाईपने डोके व तोंडावर घाव घालून खून केला. रविवारी (ता.४) रात्री ११.३० वाजता शेतालगतच्या घरात हा प्रकार घडला..दारूच्या व्यसनामुळे वडील सतत शिवीगाळ व मारहाण करत असल्याचा दावा संशयित आरोपीने चौकशीत केला. दोन दिवसांपूर्वी वडिलांनी शेतात विद्युत तारेत प्रवाह सोडून आपला जीव घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही त्याने केला. घटनेच्या रात्री वडील झोपले असल्याची खात्री करून आरोपीने हळूच खोलीत प्रवेश केला आणि लोखंडी पाईपने जीवघेणे घाव घातले..खून केल्यानंतर तो घरी परत जाऊन झोपला; सकाळी मात्र ‘कोणी तरी मारले’ असा बनाव रचत नातेवाइकांना फोन केले.चुलत भाऊ जगन्नाथ गायकवाड यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला. चौकशीत संशयित आरोपीने गुन्ह्याची कबुली देत वापरलेला लोखंडी पाइप पोलिसांच्या ताब्यात दिला. आरोपीविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला असून तपास सुरू आहे..Yavatmal Crime: यवतमाळमध्ये डोक्यात दगड घालून मित्राची हत्या; घरी येण्यास उशीर हाेईल सांगितलं अन् काय घडलं?.मुलीने केले अंत्यसंस्कारमयतावर सोमवारी सायंकाळी साडेसात वाजता मुलगी देविका महेश पवार (रा. जालना) हिने अंत्यसंस्कार केले. यावेळी संशयित आरोपी उपस्थित होता; मात्र त्याला त्याच्या कृत्याचा कोणताही पश्चात्ताप दिसून आला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.