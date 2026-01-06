नाशिक

Nandgaon Crime News : मला शॉक देऊन मारण्याचा प्रयत्न केला, वडिलांची हत्या करून लेकाचा आरोप; लेकीनं केले अंत्यसंस्कार

Shocking Patricide Case in Nandgaon Taluka : जातेगाव (ता. नांदगाव) येथे वडिलांची हत्या करणाऱ्या २० वर्षीय आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, गुन्ह्यात वापरलेला लोखंडी पाईप जप्त करण्यात आला आहे."
Vitthal Gaikwad

Vitthal Gaikwad

sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बोलठाण: जातेगाव (ता. नांदगाव) येथे कौटुंबिक हिंसाचाराचा कळस गाठणारी धक्कादायक घटना घडली. विठ्ठल तुकाराम गायकवाड (वय ५८) यांची त्यांच्याच मुलाने श्रीकृष्ण (सावता) विठ्ठल गायकवाड (वय २०) याने लोखंडी पाईपने डोके व तोंडावर घाव घालून खून केला. रविवारी (ता.४) रात्री ११.३० वाजता शेतालगतच्या घरात हा प्रकार घडला.

