Nashik Youth Death : वन विभागाच्या हद्दीत चांदेश्वरी पाझर तलावाजवळ 25 वर्षीय तरुणानं झाडाला घेतला गळफास

बोलठाण (नाशिक) : नांदगाव तालुक्यातील कासारी-ढेकू रस्त्यालगत वन विभागाच्या हद्दीत चांदेश्वरी पाझर तलावाजवळ (Chandeshwari Lake Incident) तरुणाने झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. पवन कारभारी निंबारे (वय २५, रा. चंदनपुरी, जातेगाव) असे मृत तरुणाचे नाव आहे..याबाबत त्याचा लहान भाऊ श्रावण निंबारे (वय २१, रा. जतपुरा, ता. नांदगाव) यांनी नांदगाव पोलिस ठाण्यात दिलेल्या माहितीनुसार, दोघे भाऊ नांदगाव येथील रेल्वे धक्क्यावर मजुरीचे काम करीत होते. पवन निंबारे आईसोबत चंदनपुरी येथे राहत होता..कुटुंबाचा उदरनिर्वाह शेती व मोलमजुरीवर चालत होता. २९ मार्चला दुपारी सुमारे तीनपर्यंत पवन निंबारे यांनी रेल्वे धक्क्यावर मालगाडीतून सिमेंटच्या गोण्या उतरविण्याचे काम केले. त्यानंतर सुमारे चारला 'घरी जात आहे' असे सांगून तो तेथून निघून गेला. त्याला दारूचे व्यसन असल्याची माहितीही समोर आली आहे..मात्र, सायंकाळपर्यंत तो घरी न परतल्याने शोध घेतला असता, कासारी परिसरातील चांदेश्वरी पाझर तलावाजवळ वन विभागाच्या हद्दीत झाडाच्या फांदीला दोरखंड बांधून त्याने गळफास घेतल्याचे उघड झाले. ही माहिती त्याची बहीण शकिला डोळे यांनी फोनवर दिली.