Nandgaon Railway Flyover : नस्तनपूर रेल्वे उड्डाणपुलाचा वनवास संपला! १७० कोटींच्या निधीसह कामाचा मार्ग मोकळा; नांदगावकरांना मोठा दिलासा

नांदगाव: येथील प्रसिध्द धार्मिक तीर्थस्थळ असलेल्या श्री क्षेत्र नस्तनपूर नजीक आकाराला येत असलेल्या नियोजित रेल्वे उड्डाणपुलाच्या कामांसाठी भूसंपादनासह तांत्रिक अडथळे दूर होऊन या कार्यारंभ आदेश निघण्याची चिन्हे आता दृष्टीक्षेपात आली आहे..रेल्वे फाटक बंद करण्यासाठी रेल्वेच्या प्रशासन आग्रही असले तरी उड्डाणपुलासाठी वेगवेगळे अडथळे येत गेल्याने उड्डाणपुलाचे काम रेंगाळले होते. कधी भूसंपादनासाठी तर कधी तांत्रिक प्रशासकीय मान्यता तर कधी अपेक्षित मोबदला अशा सर्व अडथळ्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून या उड्डाणपुलाचे काम रेंगाळले. .या कामासाठी सर्वेक्षण होऊन त्याच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली. राष्ट्रीय महामार्गाकडे आर्थिक तरतुदी झाल्यानंतर भूसंपादनात जागा जाणाऱ्या विस्थापितांनी बाजारभावात व मूल्य निर्धारण यातील तफावतीना आक्षेप नोंदविल्याने काम लांबत गेले. आमदार सुहास कांदे यांनी लक्ष घालून उड्डाणपुलासाठी कार्यारंभ आदेश काढण्यासाठीच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत..अगोदर तांत्रिक व प्रशासकीय सोपस्कार अभावी पिंपरखेड ते चाळीसगाव दरम्यान नव्या राष्ट्रीय महामार्गावरील उड्डाणपुलाच्या कामाला रखडत मंजुरी मिळाली. मध्य रेल्वेच्या अभियांत्रिकी सर्व्हेक्षणाला वेळ लागला. त्यानंतर सध्या ज्या ठिकाणी या ठिकाणी हा महामार्ग आहे तेथील रेल्वे फाटक बंद करून नवा उड्डाणपूल व्हावा असे अहवाल प्राप्त झाले. मध्य रेल्वेच्या सर्वेक्षणानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून उड्डाणपुलाच्या कामाला चालना मिळणे अपेक्षित होते. मात्र सरकारी लाल फितीत कधी तांत्रिक तर कधी या ना त्या कारणामुळे उड्डाणपूल रखडल्याने नव्या हायवेवरच्या वाढत्या वाहतूक कोंडीने या प्रश्नांचे गांभीर्य वाढले होते..१७० कोटीची तरतूदपिंपरखेड'-न्यायडोंगरी मार्गावरील रेल्वे क्रोस्सिंग गेट क्र. ११५ बी या रेल्वे क्रोसिंग मार्गावर उड्डाणपूल बांधकामासाठी एकूण चार हेक्टर १९ आर भूसंपादन त्यासाठी एकशे सत्तर कोटीच्या अंदाजपत्रकीय तरतूद भूसंपादनापोटी विस्थापितांना चार कोटी ६२ लाख रुपये मंजूर लोहमार्गावर दीडशे मीटरचा रेल्वे लोहमार्गावर प्रत्यक्ष पुलाचा लोखंडी ढाचा त्यानंतर एका बाजूने नऊशे तर दुसऱ्या बाजूने सातशे मीटर माती भरावासाठी संरक्षक भिंत होणार आहे..उड्डाणपुलांमुळे नांदगाव चाळीसगाव रस्त्यावरील अपघातांची संख्या घटण्यास मदत होणार असून विना अपघात सुरक्षित प्रवास होण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी भूसंपादनाचा प्रश्न लवकर मार्गी लावावा.- सुहास कांदे, आमदार नांदगाव.