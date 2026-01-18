Nandgaon Railway Station : नांदगाव रेल्वे स्थानकाचा कायापालट! मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांकडून विकासकामांची मोठी पाहणी

नांदगाव: मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक विवेक कुमार गुप्ता यांनी भुसावळ विभागाच्या मनमाड-भुसावळ सेक्शनच्या सुरक्षा तपासणी दरम्यान नांदगाव स्टेशनवरील विभागीय प्रदर्शनांची पाहणी केली. तपासणीदरम्यान भुसावळचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक पुनीत अग्रवाल, विभागांचे प्रमुख अधिकारी आणि मुख्यालय व भुसावळ विभागाचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते..महाव्यवस्थापक विवेक कुमार गुप्ता यांनी पिंपरखेड येथील ट्रॅक्शन उपकेंद्राची पाहणी केली. सुरळीत रेल्वे वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी ओएचईच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर भर दिला. त्यांनी रोहीत्रांची पाहणी केली. मालमत्तेचे आयुष्य वाढवण्यासाठी देखभालीचा आढावा घेतला..महाव्यवस्थापक येणार म्हणून आज नांदगाव स्थानकाचा कायापालट झालेला दिसला. अमृत स्टेशन योजनेअंतर्गत नांदगाव येथील येथील रेल्वेच्या स्थानकाच्या पुनर्विकास कामाची पाहणी करून त्यांनी आढावा जाणून घेतला. सुधारित साइनेज आणि लँडस्केपिंग यासारख्या आधुनिक प्रवासी सुविधा बहाल केलेल्या स्थानकाच्या प्रगतीची माहीती घेतली. .Asaduddin Owaisi: मला विचारल्याशिवाय निर्णय घेऊ नका: खासदार असदुद्दीन ओवेसी, एमआयएमच्या चिन्हावर निवडून आलेले नगरसेवक पक्षासोबतच राहतील!.नांदगाव स्थानकावर कोरोना काळापासून बंद झालेल्या झेलम शालिमार यासह अन्य गाड्यांचे थांबे सुरु करण्याची मागणी आमदार सुहास कांदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनगराध्यक्ष राजेश शिंदे, शहरप्रमुख सुनील जाधव, गटनेत्या स्वाती नावंदर, प्रकाश शिंदे, अमोल नावंदर, गणेश पवार, दत्तात्रय आवारे, तुषार पांडे युवा फाउंडेशनच्या सुमित सोनवणे आदींच्या शिष्टमंडळाने महाप्रबंधकांना निवेदन देत जुन्या सबवेला पर्याय म्हणून नवा सबवे उभारण्यात यावा. अशी मागणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.