नाशिक

Nandur Madhyameshwar : पक्षीनिरीक्षणात आता 'कायाकिंग'ची जोड! नांदूरमध्यमेश्वरमध्ये पर्यटकांसाठी रोमांचक उपक्रम

Kayaking Facility Introduced at Nandur Madhyameshwar Sanctuary : नांदूरमध्यमेश्वर पक्षी अभयारण्यात सुरू झालेल्या कायाकिंग सुविधेमुळे पर्यटकांना संथ पाण्यावरून प्रवास करत जलपक्षी आणि निसर्गसौंदर्य जवळून अनुभवण्याची संधी मिळत आहे.
kayaking

kayaking

sakal

सागर आहेर : सकाळ वृत्तसेवा
चांदोरी: नाशिक जिल्ह्यातील नांदूरमध्यमेश्वर पक्षी अभयारण्यात आता पर्यटकांना पक्षीनिरीक्षणासोबतच साहसी पर्यटनाचाही अनोखा अनुभव घेता येणार आहे. वन विभागातर्फे येथे अधिकृतपणे ‘कायाकिंग’ सुविधा सुरू करण्यात आली असून, संथ पाण्यावर कायाक चालवत जलपक्ष्यांचे जवळून दर्शन घेण्याची संधी पर्यटकांना मिळणार आहे. या नव्या उपक्रमामुळे पक्षीप्रेमी आणि निसर्गप्रेमी पर्यटकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

