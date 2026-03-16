Nandur Madhyameshwar : पक्षीनिरीक्षणात आता 'कायाकिंग'ची जोड! नांदूरमध्यमेश्वरमध्ये पर्यटकांसाठी रोमांचक उपक्रम

चांदोरी: नाशिक जिल्ह्यातील नांदूरमध्यमेश्वर पक्षी अभयारण्यात आता पर्यटकांना पक्षीनिरीक्षणासोबतच साहसी पर्यटनाचाही अनोखा अनुभव घेता येणार आहे. वन विभागातर्फे येथे अधिकृतपणे 'कायाकिंग' सुविधा सुरू करण्यात आली असून, संथ पाण्यावर कायाक चालवत जलपक्ष्यांचे जवळून दर्शन घेण्याची संधी पर्यटकांना मिळणार आहे. या नव्या उपक्रमामुळे पक्षीप्रेमी आणि निसर्गप्रेमी पर्यटकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..महाराष्ट्राचे 'भरतपूर' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि जागतिक 'रामसर' स्थळाचा दर्जा लाभलेल्या नांदूर मध्यमेश्वर अभयारण्यात दरवर्षी हजारो स्थलांतरित पक्ष्यांचे आगमन होते. आतापर्यंत पर्यटकांना अभयारण्याच्या काठावरून किंवा दुर्बिणीतून पक्षीनिरीक्षण करावे लागत होते. मात्र, नव्याने सुरू झालेल्या कायाकिंग सुविधेमुळे पर्यटकांना संथ पाण्यातून प्रवास करत जलपक्षी आणि जलचर सृष्टीचे अधिक जवळून निरीक्षण करता येणार आहे..अभयारण्याच्या विस्तीर्ण जलक्षेत्रात सुरक्षित कायाकिंगची व्यवस्था करण्यात आली असून पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशिक्षित मार्गदर्शकांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. पर्यावरणपूरक पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. इंधनावर चालणाऱ्या बोटींच्या तुलनेत हाताने वल्हवण्यात येणाऱ्या कायाकमुळे जलप्रदूषण किंवा ध्वनिप्रदूषण होत नाही, त्यामुळे पक्ष्यांनाही त्रास होत नाही..कायाकिंग करताना पर्यटकांनी वन विभागाने दिलेले लाइफ जॅकेट घालणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच पक्ष्यांना त्रास होऊ नये म्हणून शांतता राखण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सकाळी लवकर किंवा संध्याकाळच्या वेळी कायाकिंग केल्यास निसर्गसौंदर्याचा अधिक आनंद घेता येतो, असेही वन विभागाकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, निफाडचे आमदार दिलीप बनकर यांनीही कायाकिंगचा अनुभव घेत या उपक्रमाचे स्वागत केले. .नांदूर मध्यमेश्वर अभयारण्यात दरवर्षी हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून येणारे स्थलांतरित पक्षी पाहण्यासाठी देश-विदेशातून पर्यटक येथे भेट देतात. आता कायाकिंगच्या माध्यमातून पाण्यावरून प्रवास करत पक्ष्यांच्या अधिक जवळ जाण्याचा अनोखा अनुभव पर्यटकांना मिळणार असल्याने या अभयारण्याचे आकर्षण आणखी वाढणार असल्याचे मत पर्यटकांकडून व्यक्त होत आहे. कायाकिंग सुविधेमुळे निसर्गप्रेमींसाठी नांदूर मध्यमेश्वरचे आकर्षण आणखी वाढले असून, येत्या काळात येथे पर्यटकांची संख्या वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..नांदूरमध्यमेश्वर अभयारण्य हे नाशिक जिल्ह्याचे महत्त्वाचे नैसर्गिक पर्यटनस्थळ आहे. येथे सुरू झालेली कायाकिंगसारखी सुविधा पर्यटन विकासाला चालना देणारी ठरणार आहे. अशा उपक्रमांमुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि परिसराचा विकासही वेगाने होईल.- दिलीप बनकर, आमदार, निफाड विधानसभानिसर्गपर्यटनाला चालना मिळावी आणि तरुण पिढी निसर्गाशी जोडली जावी, या उद्देशाने कायाकिंगची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व नियमांचे पालन करूनच पाण्यात प्रवेश दिला जात आहे.- हिरालाल चौधरी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी.