Agricultural News : द्राक्षांची पंढरी संकटात! अतिवृष्टीमुळे निफाड तालुक्यातील ७० टक्के बागांना फळधारणाच नाही

नांदूर मध्यमेश्वर: दर वर्षी डिसेंबर महिन्यात जोरात सुरू होणारा द्राक्ष हंगाम यंदा तब्बल दीड महिना उशिरा आणि अत्यंत धिम्या गतीने सुरू झाला आहे. हंगामाच्या प्रारंभी द्राक्षाला १५० ते २०० रुपये प्रति किलो असा तुलनेने चांगला भाव मिळत असला, तरी दीर्घकाळ लांबलेल्या परतीच्या पावसामुळे द्राक्ष बागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. परिणामी तालुक्यातील जवळपास ७० टक्के द्राक्षबागांना फळधारणा झालेली नाही, याचा थेट परिणाम उत्पादनावर आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गणितावर होत आहे..निफाड तालुका ‘द्राक्षांची पंढरी’ म्हणून ओळखला जातो. निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादन ही येथील शेतकऱ्यांची खासियत आहे. मात्र यंदा निसर्गाने अक्षरशः पाणी फिरवले. वर्षातून एकदाच येणाऱ्या या पिकासाठी शेतकरी मोठ्या आशेने आणि प्रचंड खर्च करून मेहनत घेतो. परंतु यंदा परतीचा पाऊस दीर्घकाळ सुरू राहिल्याने बागांमध्ये औषध फवारणी करणे कठीण झाले. .बागेत मोठ्या प्रमाणात पाणी साचून राहिल्याने द्राक्षवेलींच्या मुळ्यांना अढथळा निर्माण झाला. त्यामुळे वेलींची अन्नद्रव्य तयार करण्याची क्षमता कमी झाली आणि फळधारणा होऊ शकली नाही. प्रतिकूल हवामानाने या संकटात आणखी भर घातली..तालुक्यात प्रामुख्याने थॉमसन, शरद सीडलेस, अनुष्का, एस.एस.एन. या जातींची मोठ्या प्रमाणावर लागवड आहे. या जातींना बाजारात चांगला भाव मिळतो. मात्र यंदा अतिपावसामुळे मोठ्या प्रमाणावर फळधारणा न झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी द्राक्षबागा तोडण्याचा कठोर निर्णय घेतला आहे..उत्पादनात मोठी घट झाल्याने यावर्षी द्राक्ष मालाची आवक कमी राहण्याची शक्यता असून, त्यामुळे द्राक्ष, बेदाणा, मनुका आणि द्राक्षमणी यांचे दर वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. प्रारंभी मिळणारा चांगला बाजारभाव हंगामाच्या अखेरपर्यंत टिकेल किंवा आणखी वाढेल, असे चित्र सध्या दिसत असले तरी प्रत्यक्षात उत्पादनच कमी असल्याने शेतकऱ्यांना खर्चाची भरपाई करणे कठीण जाणार आहे..दरवर्षी एका वेलीवर शंभर ते दीडशे घड येतात; मात्र यंदा ही संख्या केवळ २० ते २५ घडांपर्यंत मर्यादित राहिली आहे. त्यामुळे आजचा बाजारभाव जास्त वाटत असला तरी, एकूण उत्पन्न पाहता द्राक्ष पीक यंदा तोट्याचे ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. या पार्श्वभूमीवर द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने शेती व्यवसायाला प्राधान्य देत ठोस उपाययोजना, नुकसान भरपाई आणि विशेष पॅकेज जाहीर करणे अत्यावश्यक असल्याची मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे..Leopard Attack : आईवडिलांसमोर चिमुकल्या हियांशला बिबट्याने उचलले; गोंदिया जिल्ह्यातील खडकीवर शोककळा.माझी शरद सीडलेस जातीची द्राक्षबाग आहे. दरवर्षी ऑगस्टमध्ये छाटणी करतो; मात्र यंदा अती पावसामुळे १ सप्टेंबरला छाटणी करावी लागली. गेल्या आठ दिवसांपासून मोहाडी येथील गुरुकृपा एक्सपोर्टला १९० रुपये प्रतिकिलो दराने द्राक्ष देत आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत बाग वाचवली आहे. उर्वरित प्लॉटमधून उत्पादन मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.- विजय डांगले, शेतकरी, नांदूरमध्यमेश्वर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.