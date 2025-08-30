Nashik News : नांदूर नाका हाणामारीतील जखमी राहुल धोत्रेचा मृत्यू; माजी नगरसेवक उद्धव निमसे यांच्यासह इतरांवर खुनाचा गुन्हा दाखल

पंचवटी: नांदूर नाका येथे आठ दिवसांपूर्वी किरकोळ वादातून झालेल्या हाणामारीत गंभीर जखमी झालेला राहुल धोत्रे (रा. जनार्दननगर) याचा उपचारांदरम्यान शुक्रवारी (ता. २९) मृत्यू झाला. ही घटना समजताच नांदूर नाक्यासह परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. पोलिसांनी तातडीने बंदोबस्त तैनात केला असून, या प्रकरणी भारतीय जनता पक्षाचे माजी नगरसेवक उद्धव निमसे यांच्यासह अन्य संशयितांवर वाढीव कलमांसह खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .दरम्यान, संबंधितांना अटक करेपर्यंत मृतदेह ताब्यात न घेण्याची भूमिका घेत संबंधितांच्या नातेवाइकांनी जिल्हा रुग्णालयात सायंकाळी सातच्या सुमारास आंदोलन केल्याने परिस्थिती आणखी तणावपूर्ण झाली होती..नांदूर नाका येथे २२ ऑगस्टला दुचाकीचे चाक पायावर गेल्याच्या किरकोळ कारणावरून निमसे आणि धोत्रे यांच्यात वाद झाला. या वादानंतर हाणामारी झाली. यात माजी नगरसेवक उद्धव निमसे यांनी गर्दी जमवून चिथावणी दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यानंतर पवन निमसे, संतोष मते, सचिन दिंडे, स्वप्नील बागूल, सुधीर निमसे ऊर्फ गोट्या, अक्षय पगार, मेघराज जोजारे, गणेश राजाभाऊ निमसे, रोशन जगताप व इतर १० ते १५ जणांनी लाकडी-लोखंडी दांडे, चाकूसारखी हत्यारे घेऊन जनार्दननगरात राहत असलेल्या राहुल धोत्रे व अजय कुसाळकर यांच्यावर हल्ला केला. .यात राहुल गंभीर, तर अजय किरकोळ जखमी झाला होता. आडगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आल्यावर संशयित सुधीर निमसे, अक्षय पगार, मेघराज जोजारे, गणेश निमसे व रोशन जगताप यांना अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान, उद्धव निमसे यांना न्यायालयाने अटींसह २८ ऑगस्टपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.. 'मनोज जरांगेजीच्या आरोग्यासाठी...' रितेश देशमुखची मनोज जरांगेंसाठी खास पोस्ट, म्हणाला...'आंदोलक सणासुदीच्या काळात...'.जखमी राहुलवर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असताना शुक्रवारी (ता. २९) सकाळी आठला त्याचा मृत्यू झाला. यानंतर परिसरात तणाव निर्माण झाला. पोलिसांनी जनार्दननगर व निमसे यांच्या निवासस्थानी बंदोबस्त वाढविला आहे. याच दरम्यान राहुलचा मृतदेह विच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात आणल्यावर धोत्रे कुटुंबीय व वडार समाजाने संताप व्यक्त केला. संशयित माजी नगरसेवक व उर्वरित आरोपींना अटक न झाल्याने मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार देत आंदोलन सुरू केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.