Nashik News : नांदूर नाका हाणामारीतील जखमी राहुल धोत्रेचा मृत्यू; माजी नगरसेवक उद्धव निमसे यांच्यासह इतरांवर खुनाचा गुन्हा दाखल

Background of Nandur Naka Clash : नाशिकमधील नांदूर नाका येथे झालेल्या हाणामारीत जखमी झाल्यानंतर उपचारादरम्यान राहुल धोत्रेचा मृत्यू झाल्याने परिसरात तणाव निर्माण झाला असून, पोलिसांनी बंदोबस्त वाढविला आहे.
पंचवटी: नांदूर नाका येथे आठ दिवसांपूर्वी किरकोळ वादातून झालेल्या हाणामारीत गंभीर जखमी झालेला राहुल धोत्रे (रा. जनार्दननगर) याचा उपचारांदरम्यान शुक्रवारी (ता. २९) मृत्यू झाला. ही घटना समजताच नांदूर नाक्यासह परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. पोलिसांनी तातडीने बंदोबस्त तैनात केला असून, या प्रकरणी भारतीय जनता पक्षाचे माजी नगरसेवक उद्धव निमसे यांच्यासह अन्य संशयितांवर वाढीव कलमांसह खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

