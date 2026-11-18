सेकंड मेन
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नंदुरबार : रुग्णांचे रक्तनमुने घेताना आरोग्य कर्मचारी.
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फेसमध्ये चिकनगुनियासदृश रुग्णसंख्येत वाढ
नऊ रुग्णांचे रक्तनमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत
वडाळी, ता. १८ : ताप, सांधेदुखी, अंगदुखी यामुळे फेस (ता. शहादा) येथील वाल्मीक चौक परिसरातील रुग्ण त्रस्त आहेत. गावात चिकनगुनियासदृश आजाराच्या रुग्णसंख्येन सतत वाढ होत आहे. या पार्श्र्वभूमीवर आरोग्य विभागाकडून विविध उपाययोजना केल्या जात असून, प्रत्येक घरांचा सर्व्हे केला जात आहे. रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत.
काही दिवसांपासून फेस येथील वाल्मीक चौक व आदिवासी वस्तीतील ३० ते ४० जणांना ताप, सांधेदुखी, अंगदुखीचा त्रास होत होता. यातील काही जणांनी वडाळीसह शहादा, दोडाईचा येथील खासगी दवाखान्यांत उपचार केले. काहींनी वडाळी येथील आरोग्य केंद्रात उपचार केले. रुग्णांची वाढती संख्या पाहता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आरोग्य पथकांच्या माध्यमातून ४ नोव्हेबरला कंटेनर सर्वेक्षण सुरू केला होते. बुधवारी नऊ रुग्णांचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले. सध्या गावांत सहा आरोग्य कर्मचारी सर्वेक्षण करीत आहेत. फेससह परिसरातील गावांतील रुग्णांना वेळेवर उपचार व्हावेत म्हणून उपकेंद्र आहे. त्यात सामुदाय आरोग्य अधिकारी, परिचारिका, आशासेविका उपलब्ध आहेत. तरीही बहुसंख्य रुग्ण खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत.
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कोट----
गावातील ४९० पैकी १२२ घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. प्रत्येक घराचे सर्वेक्षण सुरू आहे. यात लक्षणे असलेल्या रुग्णांचे रक्तनमुने घेतले जात आहेत. तपासणीसाठी हे नमुने प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. सध्या प्राथमिक स्वरूपात रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत.
- डॉ. नारायण बावा, वैद्यकिय अधिकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, वडाळी