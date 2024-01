Nashik Crime : ओढणीच्या सहाय्याने प्रियसीचा गळा आवळून खून; 6 तासांतच प्रियकर ताब्यात

पंचवटी : प्रेयसी दुसऱ्याबरोबर मोबाईलवरून चॅटिंग करीत असल्याचा राग येऊन संतप्त प्रियकराने ओढणीच्या सहाय्याने प्रेयसीचा गळा आवळून खून केल्याची घटना सोमवारी (ता. २२) मध्यरात्री एक ते दीडच्या सुमारास घडली.

त्यानंतर त्याने मित्राच्या मदतीने मृतदेह अंबड येथून चारचाकीतून रासबिहारी लिंकरोड येथील मोकळ्या जागेत आणून टाकला. मंगळवारी (ता. २३) सकाळी प्रियंका विरजी वसावे (वय १९, मु. पाटबारा, पो. जमाना, ता. अक्कलकुवा, जि. नंदुरबार) हिचा मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली.

त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपासाची चक्रे फिरवत अवघ्या सहा तासांत संशयित प्रियकरास शिताफीने बेड्या ठोकल्या. या प्रकरणी पंचवटी पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (nandurbar Girlfriend strangled to death Within 6 hours lover in custody Nashik Crime)