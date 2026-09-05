Nandurbar MBBS Student : नंदुरबारात 'एमबीबीएस'च्या २१ वर्षीय विद्यार्थ्यानं उचललं टोकाचं पाऊल, काय घडलं?

नंदुरबार : येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएसच्या दुसऱ्या वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना गुरुवारी (ता. ३) रात्री गांधीनगर कॉलनीत घडली. मयंक पंड्या असे मृत विद्यार्थ्यांचे नाव असून, तो राजस्थानमधील रहिवासी आहे. परीक्षेच्या एक दिवसापूर्वीच मयंकने जीवनयात्रा संपविली..मयंक हरिशंकर पंड्या ((वय २१, मुळ रा. सलूंबर, जि. उदयपूर, राजस्थान) येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएसच्या दुसऱ्या वर्षात शिक्षण घेत होता. शहरातील धुळे रस्त्यावर असलेल्या गांधीनगर कॉलनीत एका इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर भाड्याच्या खोलीत तो एकटा राहत होता..मयंकने गळफास घेतल्याची माहिती पोलिसांना गुरुवारी रात्री साडेअकरा ते बारादरम्यान मिळाली. नंदुरबार शहर पोलिस तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. मयंक पंख्याला बांधलेल्या दोरीच्या सहाय्याने गळफास घेतलेल्या स्थितीत आढळला. त्याला जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. तेथे डॉक्टरांनी तपासणी करून त्यास मृत घोषीत केले. शुक्रवारी (ता. ४) येथील जिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदन झाले. याबाबत नंदुरबार शहर पोलिसांत आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे..Solapur Land Purchase : आता दोन-पाच गुंठ्यांचीही करता येणार जमीन खरेदी घरकुल, विहीर, रस्त्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांची परवानगी; पडताळणीनंतर ३० दिवसांत मंजुरी.दरवाजा तोडून प्रवेशगुरुवारी अनेक तासांपासून मयंक कोणाला दिसला नव्हता. त्याच्याशेजारी राहत असलेल्या मित्राने रात्री दहाच्या सुमारास दरवाजा वाजवून कानोसा घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कोणताही प्रतिसाद मिळत नव्हता. खोलीत डोकावण्याचा प्रयत्न केला असता, मित्रांना मयंक गळफास घेतलेल्या अवस्थेत दिसला. मित्रांनी शासकीय वैदयकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता आणि प्राध्यापकांना माहिती दिली. त्यानंतर पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांना घराचा दरवाजा तोडून आतमध्ये प्रवेश करावा लागला..मयंकचा मोबाईल ताब्यातमयंक अभ्यासात अत्यंत हुशार विद्यार्थी होता. परीक्षेत विशेष प्रावीण्य मिळविणारा विद्यार्थी म्हणून त्याची ओळख होती. ७०० पैकी ६६० गुण मिळवून त्याने रेकॉर्ड केले होते. शुक्रवारपासून परीक्षा सुरू होणार असल्याने त्याची तयारी सुरू होती. मग त्याने अचानक असे पाऊल का उचलले असावे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पोलिसांनी मयंकचा मोबाईल ताब्यात घेतला असून, घटनेपूर्वी तो कोणाकोणाच्या संपर्कात होता, याची माहिती पोलिस घेत आहेत..Inchal Ancient Coins : खोदकामात सापडली पुरातन नाणी, हजार वर्षापूर्वीची असण्याचा अंदाज; ग्रामपंचायतीकडे केली सुपूर्द.वडील सहायक गटविकास अधिकारीमयंक राहत असलेल्या इमारतीच्या वरच्या मजल्यावरील सहा खोल्यांमध्ये विद्यार्थी राहत होते. मयंक त्याच्या खोलीत सतत अभ्यासात व्यस्त असायचा. शांत स्वभावाचा विद्यार्थी म्हणून मयंकची ओळख होती. त्याचे वडील हरिशंकर पंड्या राजस्थानातील सराडा पंचायत समितीत सहायक गटविकास अधिकारी आहेत. मयंकचा सहकारी शिवकुमार आणि महाविद्यालयातर्फे डॉ. नीलेश तुकाराम यांनी आईवडिलांना घटनेची माहिती दिली. त्यावरून हरिशंकर पंड्या नातेवाइकांसह नंदुरबारात दाखल झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.