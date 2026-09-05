नाशिक

Nandurbar MBBS Student : नंदुरबारात 'एमबीबीएस'च्या २१ वर्षीय विद्यार्थ्यानं उचललं टोकाचं पाऊल, काय घडलं?

21-Year-Old MBBS Student Found Unresponsive in Nandurbar : नंदुरबारच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील एमबीबीएसच्या दुसऱ्या वर्षात शिकणाऱ्या २१ वर्षीय मयंक पंड्या याचा गांधीनगर कॉलनीतील भाड्याच्या खोलीत दुर्दैवी अंत झाला.
Nandurbar MBBS Student

Nandurbar MBBS Student

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सकाळ वृत्तसेवा
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नंदुरबार : येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएसच्या दुसऱ्या वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना गुरुवारी (ता. ३) रात्री गांधीनगर कॉलनीत घडली. मयंक पंड्या असे मृत विद्यार्थ्यांचे नाव असून, तो राजस्थानमधील रहिवासी आहे. परीक्षेच्या एक दिवसापूर्वीच मयंकने जीवनयात्रा संपविली.

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