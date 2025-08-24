Crime News : पुरावा नसतानाही दहा वर्षांपूर्वीचा खून उघडकीस; नंदुरबार पोलिसांची कामगिरी

एप्रिल २०१५. नंदुरबार जिल्ह्यातील विसरवाडी-नंदुरबार रस्त्यावरील एका पुलाखाली महिलेचा मृतदेह आढळून आला. साधारण ३५ वर्षांची ती महिला. डोक्याला गंभीर माराचे घाव, गळ्याला आवळल्याच्या खुणा. सुरुवातीला पोलिसांना शंका होती. पुलावरून पडून मृत्यू झाला की खून झाला?.त्कालीन सहायक पोलिस निरीक्षक जितेंद्र सपकाळे (विसरवाडी पोलिस ठाणे) यांनी तपास हाती घेतला. परंतु मोठी अडचण होती; मृत महिलेची ओळख पटत नव्हती. शवविच्छेदन अहवालाने मात्र संशयाला पुष्टी दिली. टणक वस्तूने डोक्यावर प्रहार, त्यानंतर गळा आवळून हत्या. पण ती कोण? आणि का?.मृतदेहाची ओळखस्थानिक, तसेच शेजारी जिल्ह्यांतील व गुजरात पोलिसांपर्यंत माहिती पोहोचवली. तरीही आठवडाभर ओळख पटली नाही. मृतदेहाच्या अंत्यसंस्काराची तयारी सुरू होती; इतक्यात बसस्थानकावरून माहिती मिळाली. एक युवक आपल्या बहिणीचा शोध घेत होता. पोलिसांनी त्याला चौकशीसाठी आणले. अंगावरील कपडे दाखवले असता तो रडत म्हणाला, ‘ही माझी बहीण अर्चना.’.अर्चना धुळे जिल्ह्यातील जुने धुळे येथे राहात होती. महिला बचत गटाच्या कामात कार्यरत, १५ वर्षांच्या मुलीची आई. घरातून निघून आठ दिवस झाले होते. तिच्या भावाकडून मोबाईल क्रमांक मिळताच सपकाळे यांनी तांत्रिक तपास सुरू केला..मोबाईल लोकेशनचा सुगावासीडीआर (कॉल डिटेल रेकॉर्ड) तपासला असता, एकाच क्रमांकावर तब्बल ७०- ८० कॉल्स झाल्याचे दिसले. त्याच क्रमांकावरून तिसऱ्या क्रमांकावरही सतत कॉल्स. तिन्ही मोबाईलचे लोकेशन तपासले असता महत्त्वाचा पुरावा समोर आला..हत्या झाल्याच्या आदल्या दिवशी तिघे वेगवेगळ्या ठिकाणी होते. पण नंतर लोकेशन एकत्र दिसले. मृतदेह जिथे सापडला त्या पुलापर्यंत तिन्ही मोबाईल एकाच टॉवरखाली आले. पूल ओलांडल्यानंतर मात्र दोन मोबाईल परत धुळ्याकडे परतले. यावरून पोलिसांनी खात्री केली. अर्चनासोबतचे तिचे दोन सहकारीच तिच्या मृत्यूमागे आहेत..संशयित ताब्यातसपकाळे यांच्या पथकाने धुळे येथे जाऊन राहुल आणि विवेक या दोघांना ताब्यात घेतले. सुरुवातीला त्यांनी टाळाटाळ केली, दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. पण पोलिसांनी मोबाईल लोकेशनचा घटनाक्रम उलगडून दाखवला. शेवटी दोघांनी गुन्ह्याची कबुली दिली..दहा वर्षांचं नातं... शेवट खुनातअर्चनाचे लग्न एका बसकंडक्टरसोबत झाले होते. संसार टिकला नाही, ती मुलीसह वेगळी राहू लागली. याच काळात तिची राहुलशी ओळख झाली. ओळखीचे रूपांतर प्रेमात झाले. त्यांनी मंदिरात लग्नही केले. परंतु राहुलच्या कुटुंबाला अर्चना मान्य नव्हती. तो तिच्यापासून दूर जाण्याचा प्रयत्न करीत होता, पण अर्चना मात्र पिच्छा सोडत नव्हती. उलट तिने न्यायालयात जाऊन ‘खावटी’चा दावा दाखल केला होता. राहुल वैतागला. त्याला सुटका हवी होती आणि त्याच वैतागातून जन्माला आला खुनाचा कट..आखलेला डावअर्चनाला बचत गटाच्या कामानिमित्त नवापूरला जायचे होते. ती दोन दिवस बाहेर राहणार असल्याचे तिने राहुलला सांगितले. संधी साधून राहुलने बोलेरो गाडी भाड्याने घेतली व सोबत विवेकला घेतले. रात्री तिघे निघाले. गाडीत प्रवास सुरू असताना राहुलने अचानक ‘व्हील पान्ह्या’ने अर्चनाच्या डोक्यावर घाव घातला. त्यानंतर विवेकच्या मदतीने गळा आवळून तिचा मृत्यू निश्चित केला. मृतदेह विसरवाडी पुलावरून खाली फेकून दोघे धुळ्याकडे परतले..Pune Crime : पुण्यात वादातून तरुणावर हल्ला, पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल.पुरावा नव्हता... तरीही गुन्हा उघडकीसया गुन्ह्यात एकही प्रत्यक्ष साक्षीदार नव्हता. ना कोणते शारीरिक पुरावे, तरीही फक्त तांत्रिक तपासाच्या आधारे सपकाळे व त्यांच्या पथकाने दहा-अकरा दिवसांत आरोपींना पकडले. दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल झाले असून, नंदुरबार जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. निकाल प्रलंबित आहे.(मृत महिला व संशयितांची नावे काल्पनिक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.