नाशिक

Crime News : पुरावा नसतानाही दहा वर्षांपूर्वीचा खून उघडकीस; नंदुरबार पोलिसांची कामगिरी

Woman’s body found under Nandurbar bridge : विसरवाडी-नंदुरबार रस्त्यावरील एका पुलाखाली महिलेचा मृतदेह आढळून आला. साधारण ३५ वर्षांची ती महिला. डोक्याला गंभीर माराचे घाव, गळ्याला आवळल्याच्या खुणा. सुरुवातीला पोलिसांना शंका होती. पुलावरून पडून मृत्यू झाला की खून झाला?
Crime
Crime sakal
नरेश हाळणोर; सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

एप्रिल २०१५. नंदुरबार जिल्ह्यातील विसरवाडी-नंदुरबार रस्त्यावरील एका पुलाखाली महिलेचा मृतदेह आढळून आला. साधारण ३५ वर्षांची ती महिला. डोक्याला गंभीर माराचे घाव, गळ्याला आवळल्याच्या खुणा. सुरुवातीला पोलिसांना शंका होती. पुलावरून पडून मृत्यू झाला की खून झाला?

Loading content, please wait...
Nashik
Nandurbar
police
crime
murder
maharashtra
Crime News
murder case
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com