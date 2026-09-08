Wani News : नांदुरी ते सप्तशृंगगड घाट रस्ता १० ते २६ सप्टेंबर पर्यंत बंद राहाणार...

वणी (नाशिक) - सप्तशृंगगड ते नांदुरी घाटमाथ्यादरम्यान सुरू असलेल्या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामामुळे सप्तशृंगगड-नांदुरी रस्ता ता. १० ते २६ सप्टेंबरदरम्यान वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. भाविक व नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने व रस्त्याचे काम वेगात होण्यासाठी प्रशासनाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे..सप्तशृंगगड-नांदुरी-अभोणा- कनाशी - मानूर - अलियाबाद या मार्गावरील रामा-२२ अंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग कळवण अंतर्गत रस्त्याचे काँक्रिटीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यातील सप्तशृंगगड ते नांदुरी घाटमाथ्यादरम्यानचे काम सुरू आहे. कामाच्या ठिकाणी अवजड वाहने तसेच भाविकांची वाहतूक सुरू राहिल्यास अपघाताची शक्यता निर्माण होऊ शकते. तसेच काम पूर्ण होण्यासाठी अपेक्षित वेळेत अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने रस्ता बंद करण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रशासनाने आदेशात नमूद केले आहे..विशेष म्हणजे, सन २०२७ मध्ये नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सप्तशृंगगडावर भाविकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होण्याची शक्यता आहे. तसेच आगामी नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर रस्त्याचे काम सुरक्षित व वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर सप्तशृंगगड ते नांदुरी रस्त्यावर ता १० सप्टेंबर रोजी सकाळी ६ वाजेपासून ते २६ सप्टेंबर च्या रात्री १२ वाजे पर्यंत या कालावधीत नांदुरी ते सप्तशृंग गड घाट रस्ता वाहतूक बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..कळवणचे सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी डॉ. कश्मिरा संखे यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ मधील कलम ३४ अन्वये हा आदेश जारी केला आहे. रस्ता बंदच्या कालावधीत नागरिकांना अथवा भाविकांना कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी होऊ नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..प्रशासनाकडून व्यापक जनजागृतीचे निर्देशरस्ता बंद असल्याची माहिती भाविक, नागरिक व वाहनचालकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रसारमाध्यमे, सोशल मीडिया तसेच इतर माध्यमांतून व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच पोलिस प्रशासन, तहसीलदार कार्यालय, सप्तशृंग निवासिनी देवी ट्रस्ट, राज्य परिवहन महामंडळ आणि संबंधित ग्रामपंचायत प्रशासनाला पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यास कळविण्यात आले आहे..प्रशासनाकडून व्यापक जनजागृतीचे निर्देश रस्ता बंद असल्याची माहिती भाविक, नागरिक व वाहनचालकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रसारमाध्यमे, सोशल मीडिया तसेच इतर माध्यमांतून व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच पोलिस प्रशासन, तहसीलदार कार्यालय, सप्तशृंग निवासिनी देवी ट्रस्ट, राज्य परिवहन महामंडळ आणि संबंधित ग्रामपंचायत प्रशासनाला पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यास कळविण्यात आले आहे. दरम्यान, सप्तशृंगगडावर दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांनी रस्ता बंदच्या कालावधीची नोंद घेऊन प्रवासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.