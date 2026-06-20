नाशिक

Nashik: भेसळखोरांना तुकाराम मुंढेंच्या दणक्यानंतर मंत्रीही थेट बाजारात; झिरवाळांनी तपासलं दूध

Minister Narhari Zirwal Conducts Surprise Milk Inspection: नाशिकमधील दूध भेसळ प्रकरणाची दखल घेत अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी जुने नाशिक दूध बाजारात अचानक भेट देत दुधाचे नमुने तपासले.
Nashik

Nashik

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जुने नाशिक: 'सकाळ'मध्ये दुधात भेसळीवर प्रकाशझोत टाकल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी थेट रस्त्यावर उतरून दूध भेसळीची तपासणी केली. शुक्रवारी सकाळी सातच्या सुमारास विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह शहरातील जुने नाशिक येथील दूध बाजारात धडक देत व्यावसायिकांकडील दुधाची तपासणी केली. सर्व तपासणी निगेटिव्ह आल्याची माहिती त्यांच्याकडून देण्यात आली.

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