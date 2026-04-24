Naroshankar Temple Nashik : नाशिकच्या नारोशंकर मंदिराचा कायापालट! सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी मंदिराला मिळणार 3 नवे घुमट; पहा कसं दिसेल रूप

नाशिक : पुरातत्त्व विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामामध्ये नारोशंकर मंदिराला (Naroshankar Temple Nashik) तीन नवे घुमट मिळणार असून, त्यांची एकूण संख्या चार झाली आहे. मूळ दगडी घुमटावरून या तीन प्रतिकृती बनवण्यात आल्या आहेत. या घुमटामुळे मंदिर आणखी आकर्षक दिसणार असून, स्थापत्याचा नवा अध्यायच त्यानिमित्ताने खुला झाला आहे..कोणत्याही मंदिराच्या स्थापत्यशास्त्रावरून त्याची आकर्षकता ठरते. भाविकांच्या मनाला शांतता प्राप्त होण्यासाठी या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. मंदिराचा डोम हादेखील त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. गोदाघाटावरील अनेक मंदिरांचे घुमट विशिष्ट स्थापत्याचा नमुना असून नारोशंकर मंदिराचा क्रमांक त्यात बराच वर लागतो..नारोशंकर मंदिर हेमाडपंती पद्धतीचे असून, मुख मंडप खाली उतरवून काम करणे ही जिकिरीची बाब होती. मात्र, पुरातत्त्व विभागाने ही जबाबदारी पेलत आतील गर्भागार नक्षीसह सभामंडपाचे कामही अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने केले असल्याचे तज्ज्ञ अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. कुंभमेळ्यापर्यंत काम पूर्ण करावयाचे असल्याने कमी वेळेत उतरवून घेणे शक्य होत नाही, हा अभ्यास करूनच काम पुढे नेण्यात आल्याचे पुरातत्त्व विभागाकडून सांगण्यात आले..मूळ संरचनेची वैशिष्ट्ये अबाधितमंदिराच्या मुख मंडपाचे काम सध्या अत्यंत सूक्ष्म पद्धतीने सुरू असून, त्यात पारंपरिक स्थापत्यशैलीचे बारकावे जपले जात आहेत. पुरातत्त्वीय निकषांचे काटेकोर पालन करून प्रत्येक घटकाची रचना व पुनर्बांधणी केली जात आहे. मूळ संरचनेची वैशिष्ट्ये अबाधित ठेवण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. कामासाठी पारंपरिक साहित्य व तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केला जात आहे. यामुळे मंदिराचे ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्त्व जतन करण्यास मदत होत आहे..नारोशंकर मंदिराचे काम पुरातत्त्वीय शास्त्र संकेतानुसार सुरू आहे. मंदिर अधिकाधिक आकर्षक करण्याचा आणि त्याचे प्राचीनत्व जपण्याचा प्रयत्न केला आहे. घुमट आरसीसीमध्ये बांधण्यात आले मात्र मूळ घुमटावरून प्रतिकृती बनवण्यात आली आहे.-अमोल गोटे, सहायक संचालक, पुरातत्त्व आणि संग्रहालय विभाग.