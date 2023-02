नारोशंकराची घंटा : दारू, काहीही करू शकते!

By

Nashik News: काठे गल्ली भागात तिघा संशयितांनी मद्याच्या नशेत चार चारचाकींची तोडफोड केली. त्यांच्यापैकी एकाच्या मित्राच्या चारचाकीचाही समावेश होता. (naroshankarachi ghanta Alcohol can do anything sakal special nashik news )

मित्राचे वाहनही फोडल्याचे लक्षात आल्याने संशयितास पश्चाताप तर झालाच शिवाय त्यांच्याविरुद्ध भद्रकाली पोलिस ठाण्यात गुन्हादेखील दाखल झाला. पोलिसांनी अवघ्या काही तासांतच त्यांना ताब्यात घेतले. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसताना केवळ नशेमुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला.

शिवाय पोलिस कोठडीची हवा आणि पाहुणचार वेगळाच. त्यामुळे कुठून दुर्बुद्धी सुचली आणि मद्याचे सेवन केले, असे म्हणण्याचीही वेळ तिघांवर आली. दारू काहीही करू शकते, त्यामुळे ती आता नकोच, असा निर्धार या त्रिदेवांनी केल्याचे समजते.

