नारोशंकराची घंटा : तेल गेले अन तूपही गेले...

नाशिकमध्ये एका गृहस्थाने पत्नी असताना दुसऱ्या महिलेची विवाह केला अन तिच्याबरोबर राहू लागला. काही दिवसानंतर त्यास त्या महिलेचे अन्य व्यक्तीबरोबर प्रेमसंबंध सुरू असल्याचा संशय आला. (naroshankarachi ghanta dispute over two wives of one husband humor nashik news)

त्यातून दोघांमध्ये वाद सुरू झाले. हा वाद गुरुवारी (ता.१९) पोलिस ठाण्यात पोहचला. पोलिसांनी दोघांची समजूत काढली. त्यानंतर दोघेही माघारी परतू लागले. पण म्हणतात ना दोन बायका आणि फजिती ऐका अशी अवस्था त्या गृहस्थाची झाली.

या महिलेशी विवाह केल्याने पहिल्या पत्नीने त्याच्याशी दुरावा केला होता. वादानंतर दुसऱ्या महिलेनेही त्याच्याशी दुरावा करत पुन्हा माझे तोंड बघायचे नाही, नाहीतर माझ्यापेक्षा कुणी वाईट नाही असे म्हणत जाऊ लागली.

तो गृहस्थ तिच्या विनवण्या करत वाद मिटवण्याचा प्रयत्न करत राहिला. परंतु त्यात तो अपयशी राहिला. पोलिस ठाण्याच्या बाहेर उभा असलेल्या त्याच्या मित्राने सर्व प्रकार बघता, तेल गेले, तूप गेले हाती आली धुपाटणे असे म्हणत त्याच्या अवस्थेवर हसू लागला.

