Nashik Vidhan Sabha Election : सीमा सुरक्षा दलाच्या 12 प्लाटून येणार; विधानसभा निवडणुकीसाठी शहरात कडेकोट बंदोबस्त

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली आहे. सोमवारी (ता. ४) माघारीनंतर मतदारसंघांतील लढतींचे अंतिम चित्र स्पष्ट होईल. त्यानंतर प्रचाराचा धडाका सुरू होणार आहे. शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी व कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी शहर आयुक्तालयासाठी सीमा सुरक्षा दलासह इंडो-तिबेटियन सुरक्षा दलाची १२ प्लाटून (तुकड्या) लवकरच दाखल होणार आहेत. (12 platoons of Border Security Force will be deployed in city during assembly elections )