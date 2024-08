Nashik Gram Panchayat Worker Protest : जिल्ह्यातील 1388 ग्रा.पं. चे ऑनलाइन कामकाज ठप्पच

Nashik Gram Panchayat Worker Protest : संगणक परिचालकांची सेवा कायम ठेवायची की नाही, यासंबंधी अद्याप शासनाचा निर्णय झालेला नाही. त्यासाठी जिल्ह्यातील एक हजार ३८८ ग्रामपंचायतींसाठी काम करणाऱ्या संगणक परिचालकांचे २६ दिवसांपासून कामबंद आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ९० टक्के ग्रामपंचायतींची ऑनलाइन सेवा कोलमडली आहे. ही सेवा कोलमडल्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या गतिमान कारभाराला ‘ब्रेक’ लागला आहे. (1388 of gram panchayat in district online work is stop due to server problem )