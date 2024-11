Nashik Fire Accident : फटाक्यांनी शहरात आगीच्या 16 घटना; सुदैवाने सप्ताहामध्ये कुठलीही जीवितहानी नाही

जुने नाशिक : गेल्या सात दिवसांत शहरभरात सुमारे २२ लहान मोठ्या आग लागण्याच्या घटना घडल्या. त्यात फटाक्यांमुळे आग लागण्याच्या सर्वाधिक १६ घटना, १ पणतीने, १ गॅस लिकेज, २ शॉर्टसर्किट तर २ अन्य कारणांनी अशा घटनांचा त्यात समावेश आहे. सुदैवाने यात कुठलीही जीवितहानी झालेली नाही. आर्थिक नुकसान झाले आहे. दिवाळी पर्वात संभाव्य आगीच्या घटना लक्षात घेता अग्निशामक विभाग दक्ष होते. कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्याही रद्द केल्या होत्या. (16 cases of fire in city due to firecrackers fortunately no casualties during week )