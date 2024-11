Nashik Vidhan Sabha Election : नामसाधर्म्य उमेदवारांची डोकेदुखी; जिल्ह्यात अपक्ष इच्छुकांचा अपेक्षाभंग

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीत अर्ज माघारीनंतर जिल्ह्यातील १५ मतदारसंघांत १९६ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. यात विविध राजकीय पक्षांचे ९९ व अपक्ष ९७ असे जवळपास समसमान उमेदवार आहेत. सर्वाधिक ११ अपक्ष मालेगाव बाह्य विधानसभा मतदारसंघात, त्याखालोखाल १० अपक्ष नांदगावमध्ये, तर सर्वांत कमी प्रत्येकी तीन उमेदवार नाशिक पूर्व, निफाड व कळवण-सुरगाणा या विधानसभा मतदारसंघात आहेत. (196 candidates are in fray in 15 constituencies of district after withdrawal of applications in assembly elections )