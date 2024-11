Nashik Crime : बलात्कारप्रकरणी आरोपीला 20 वर्षांचा कारावास; नाशिक रोड भागातील 2021 ची घटना

नाशिक : अल्पवयीन पीडितेशी मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करून तिच्यावर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीला जिल्हा व सत्र न्यायालयाने २० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा व १० हजारांचा दंड ठोठावला आहे. मे २०२१ मध्ये ही घटना घडली होती. नाशिक रोड पोलिसात पॉक्सोसह बलात्काराचा गुन्हा दाखल होता. रुझान समीर पठाण (रा. जुना ओढा रोड, नाशिक रोड) असे शिक्षा ठोठावलेल्या आरोपीचे नाव आहे. (20 years imprisonment for accused in rape case 2021 incident in Nashik Road area )