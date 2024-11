नाशिक : महाराष्ट्र परीक्षा परिषदेतर्फे महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षे (टीईटी)चे आयोजन रविवारी (ता. १०) केले आहे. या परीक्षेसाठी अर्ज केलेल्‍या उमेदवारांना प्रवेशपत्र उपलब्‍ध झाले आहे. जिल्ह्यातून एकूण २१ हजार ८७ उमेदवार परीक्षेला सामोरे जाणार आहेत. त्‍यासाठी एकूण ५५ केंद्रांवर सकाळ व दुपारच्या सत्रात परीक्षा घेतली जाणार आहे. संभाव्‍य गैरप्रकार टाळण्यासाठी केंद्रावर चित्रीकरण (व्हिडिओ शूटिंग) केले जाईल. (21 thousand 87 candidates will face THE exam on Sunday admit cards are available in district)