Nashik East Vidhan Sabha Election : शक्तिप्रदर्शनातून गितेंचा उमेदवारी अर्ज दाखल; नाशिक पूर्वमधून 23 उमेदवारी अर्ज दाखल

NCP (Sharad Chandra Pawar) party leaders Jitendra Awhad, Sharad Aher, Sunil Bagul, Purushottam Kadalag etc. while filing the application of Mahavikas Aghadi candidate Ganesh Gite from Nashik East Constituency. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied नाशिक ः नाशिक पूर्व मतदारसंघातील महाविकास आघाडीचे उमेदवार गणेश गिते यांनी शक्तिप्रदर्शन करीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांच्या उपस्थितीत रॅलीद्वारे मंगळवारी (ता. २९) अर्ज दाखल केला. याशिवाय, स्वराज्य पक्षाकडून करण गायकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. गिते यांच्यासह मतदारसंघात आतापर्यंत १९ उमेदवारांनी २३ अर्ज दाखल केले आहेत. बुधवारी (ता. ३०) छाननी होईल. (nashik 23 candidates filed from Nashik East in assembly election on last day ) Loading content, please wait...