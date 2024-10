नाशिक : विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यातील मतदारांची संख्या ५० लाखांवर पोहोचलेली असताना, त्यात २४ लाख २८ हजार महिलांचा समावेश आहे. शहरातील नाशिक पश्‍चिम मतदारसंघात सर्वाधिक, तर सर्वांत कमी महिला मतदार त्र्यंबकेश्‍वर-इगतपुरी मतदारसंघात आहेत. निवडणुकीत महिलांना आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने योजनांचा अक्षरश: पाऊस पाडला. प्रत्येक मतदारसंघात महिलांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यांना खूश करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. (24 lakh 28 thousand in constituencies women power is highest in West lowest in Igatpuri )