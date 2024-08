Nashik Pomegranate Rate Hike : परफेक्ट कृषी मार्केट यार्डात डाळिंबाला उच्चांकी 301 रू. प्रति किलो भाव

लखमापुर : देशातली पहिली खाजगी बाजार समिती म्हणुन देशात व देशाबाहेर नावलौकिक असलेली परफेक्ट कृषी मार्केट यार्ड नाशिक येथे शिरूर कासार तालुक्यातील वारणी या गावातील शेतकरी रामनाथ रावसाहेब केदार यांनी पिकविलेल्या डाळिंबास प्रति किलो ३०१ रू. उच्चांकी भाव मिळाला. मागील १० वर्षातला हा सर्वाधिक भाव असल्याचे या खाजगी बाजार समितीचे अध्यक्ष बापुराव पिंगळे यांनी सांगितले. (301 rupees for Pomegranate at Perfect Agriculture Market Yard Price per kg )