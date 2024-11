NMC News : शहरातील 350 रुग्णालयाकडून महापालिकेला असहकार्य; कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ, वैद्यकीय विभागाकडून नोटिसा

नाशिक : महापालिका हद्दीतील रुग्णालये नियमात आहे की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने नियुक्त केलेल्या पथकाला २५० रुग्णालयाकडून सहकार्य मिळाले. मात्र साडेतीनशे रुग्णालयाकडून कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने या रुग्णालयांना वैद्यकीय विभागाकडून नोटीस पाठविण्यास सुरवात करण्यात आली आहे. सात दिवसात रुग्णालयांनी कागदपत्रे सादर न केल्यास रुग्णालयांचा परवाना रद्द केला जाणार आहे. (350 hospitals in city refuse to give non cooperative documents to municipal corporation )