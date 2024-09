Nashik Coriander Rate Hike : गावठी कोथिंबिरीला 400 रुपयांचा भाव

A farmer brought village cilantro for sale in the market committee. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied Nashik Coriander Rate Hike : पालेभाज्यांचे उत्पादन कमी होत असल्याने आवक घटली असून रविवारी (ता.८) झालेल्या लिलावात गावठी कोथिंबीरला किमान सहा हजार पाचशे रुपये तर सर्वाधिक चाळीस हजार रुपये प्रति शेकडा भाव मिळाला. नाशिक कृषि उत्पन्न बाजार समितीत सद्यःस्थितीत नाशिक, सिन्नर, दिंडोरी, पिंपळगाव, त्र्यंबकेश्वर आदी भागांतून पालेभाज्या व फळभाज्या येत आहेत. बाजार समितीत खरेदी केलेला शेतमाल हा मुंबई, गुजरात अहमदाबादकडे पाठविला जातो. (400 rupees for Gavthi Coriander in market ) Loading content, please wait...