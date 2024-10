Nashik : राज्यातील 42 मोटार वाहन निरीक्षकांना पदोन्नती; नाशिक कार्यालयाला मिळाले 3 सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

पंचवटी (नाशिक) : गृह (परिवहन) विभागांतर्गत मोटार वाहन विभागातील मोटार वाहन निरीक्षक संवर्गातील ४२ अधिकाऱ्यांना ‘गट अ’ या पदावर पदोन्नती मिळाली आहे. यात नाशिक प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला सचिन बोधले, महेश देशमुख आणि श्रीनिवास जेल्लावार हे तीन सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मिळाले आहेत. अनेक वर्षांपासून परिवहन विभागातील (आरटीओ) अधिकारी पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत होते. (42 motor vehicle inspector in state were promoted officers get 3 Assistant Regional Transport Officer )