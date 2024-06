Atul Save, Minister for Housing and Other Backward Welfare while guiding the program organized on the occasion of the birth anniversary of Punyashlok Ahilya Devi Holkar. esakal

नाशिक Nashik News : विभागीय स्तरावर वसतिगृहांसाठी 45 कोटी; मंत्री अतुल सावे यांची माहिती Nashik : नाशिकसह अन्य तीन ते चार जिल्ह्यांत विभागीय स्तरावर विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधण्यात येत आहे.