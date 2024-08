Nashik Bogas Doctor : जिल्ह्यात बोगस डॉक्टरांचा सुळसुळाट; वर्षभरात सापडले 46 मुन्नाभाई

विकास गामणे : सकाळ वृत्तसेवा

Nashik Bogas Doctor : जिल्ह्यात बोगस डॉक्टरांचा सुळसुळाट सुरू असल्याचे पुन्हा समोर आले आहे. वर्षभरात तब्बल ४६ बोगस डॉक्टर आढळले आहेत. यातील १२ बोगस डॉक्टरांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. उर्वरित ३४ डॉक्टरांना जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने नोटीस बजावली आहे. गेल्या वर्षी बोगस डॉक्टरांची संख्या ३१ होती. यंदा यात मोठी वाढ झाली आहे. या डॉक्टरांची महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडिया यांच्याकडे रीतसर नोंदणी नाही. (46 cases of bogus doctors were found in district during year )