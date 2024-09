Ganesh Chaturthi 2024 : यंदा 597 सार्वजनिक गणेश मंडळांचे अर्ज; उत्सव जवळ येऊनही 328 मंडळे परवानगीविना

Ganesh Chaturthi 2024 : यंदाचे वर्ष निवडणुकीचे असल्याने तसेच पुढील वर्षाच्या प्रारंभी महापालिकेच्या निवडणुका होणार असल्याचे संकेत मिळत असल्याने त्या पार्श्वभूमीवर यंदा ५९७ सार्वजनिक गणेश मंडळांनी परवानगीसाठी अर्ज केले आहे. मात्र, आतापर्यंत २६९ मंडळांनाच परवानगी मिळाली आहे. उर्वरित ३२८ सार्वजनिक मंडळे अद्यापही परवानगी विना असले तरी शेवटच्या टप्प्यापर्यंत परवानगीचा कागद मंडळाच्या हाती पडेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. महापालिकेकडून सार्वजनिक गणेश मंडळांना परवानगी दिली जाते. (597 applications from public Ganesh Mandals 328 mandals without permission despite approaching festival )