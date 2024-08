NMC News : पर्यावरण विभागाकडून महापालिकेची कानउघाडणी; ‘एन- कॅप’ चा 60 टक्के निधी अखर्चिक

NMC News : केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत महापालिकेला प्राप्त झालेल्या एकूण निधीपैकी जवळपास ६० टक्के निधी अखर्चिक राहिला आहे. यामुळे राज्य पर्यावरण विभागाकडून महापालिकेची कानउघाडणी करण्यात आली आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिवांनी घेतलेल्या बैठकीत स्पष्ट शब्दात महापालिकेला निधी खर्चाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. (60 percent of total funds received by Municipal Corporation have remained unspent )