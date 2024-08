Nashik Onion Auction : विंचूर उपबाजारात 638 कोटींची उलाढाल; उपबाजार आवारात कांदा लिलावास सुरुवात

Nashik Onion Auction : विंचूर बाजार समितीमध्ये २०२३-२४ आर्थिक वर्षात ३४ लाख ७९ हजार ७८७ क्विंटल कांद्याची आवक झाली. कांदा खरेदी-विक्रीच्या माध्यमातून ५०५ कोटी ३० लाख ८१ हजार ९३० रुपयांची खरेदी- विक्री झाली. तर सोयाबीन, मका, गहू, बाजरी, हरभरा, उडीद, मूग आदी भूसार मालाची चार लाख ५६ हजार ७५५ क्विंटलची आवक झाली. तर १३३ कोटी ५८ लाख ३२ हजार ५२३ रुपयांची उलाढाल झाली. कांदा व धान्य खरेदी-विक्रीतून चालू आर्थिक वर्षात विक्रमी ६३८ कोटी ८९ लाख १४ हजार ४५३ उलाढाल झाली. (638 crore turnover Onion auction starts in sub market premises in Vinchur )