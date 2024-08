Nashik NMC Workers : महापालिका कर्मचाऱ्यांना बाप्पा पावणार; सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम होणार जमा

Nashik NMC Workers : मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री नाशिकमध्ये येत असतानाच भूसंपादनावरून लक्ष हटविण्यासाठी महापालिकेच्या अधिकारी-कर्मचारी, सेवानिवृत्तीधारकांना सातवा वेतन हप्त्याच्या फरकाची चौथ्या टप्प्यातील रक्कम देण्याचा निर्णय झाला आहे. श्रीगणेशाचे घरोघरी पूजन होत असताना त्याच दिवशी कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा होईल. ३८८७ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना २६ कोटी ५४ लाख रुपये, तर ३०३७ सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना आठ कोटी ९६ लाख रुपये अदा केले जाणार आहे. (7th Pay Commission difference amount will be credited to municipal employees )