Nashik Tribal Recruitment : आदिवासी विकासपद भरतीसाठी मुदतवाढ; आतापर्यंत 95 हजार अर्ज प्राप्त

नाशिक : आदिवासी विकास विभागाकडून आयबीपीएस कंपनीच्या माध्यमातून ६११ पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत २ नोव्हेंबर होती. मात्र, निर्धारित मुदतीनंतरही अनेक उमेदवार अर्ज भरण्यापासून वंचित आहेत. त्यामुळे १२ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आदिवासी विकास प्रशासनाने घेतला आहे. परिणामी, राज्यभरातील इच्छुक व पात्र उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. (Nashik 95 thousand applications have been received of tribal development post )