Nashik: जीवन संपवल्याच्या गुन्हा दाखल न करण्यासाठी मागितले ३० हजार, सहायक उपनिरीक्षक १० हजार घेताना जाळ्यात

नाशिक: नातेवाईकाच्या आत्महत्येप्रकरणी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल न करण्यासाठी आणि मदत करण्यासाठी ३० हजार रुपयांची लाच मागून, त्यातील १० हजार रुपयांचा पहिला हप्ता स्वीकारताना बिटको चौकीचे साहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक आणि एका अंमलदाराला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने शनिवारी (ता १८) रंगेहाथ अटक केली. .सहायक पोलिस उपनिरीक्षक मिलींद हिरामण शेजवळ (वय ५५) आणि अंमलदार गणेश मुकुंद कुमावत (वय ३८, रा. सामनगाव रोड) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या लाचखोर पोलिस कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत..Karnataka Crime: मोबाईल परत न दिल्याने मित्राची दगडाने ठेचून हत्या.तक्रारदार यांच्या दाजींनी गेल्या १५ ता रखेला घराशेजारील जंगलातील झाडाला गळफास लावून आत्महत्या केली होती. याप्रकरणी उपनगर पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, या गुन्ह्याचा तपास बिटको चौकीचे साहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक मिलींद शेजवळ आणिअंमलदार गणेश कुमावत करत होते. तपासाच्या अनुषंगाने या दोन्ही संशयितांनी तक्रारदाराला बिटको चौकीत बोलावून घेतले..'तुमच्या दाजीने तुमच्या जाचाला कं टाळून आत्महत्या केली आहे. तुमच्यावर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करायचा नसेल, तर ३० हजार रुपये द्यावे लागतील,' अशी धमकी देत लाचेची मागणी केली. तक्रारदाराच्या अर्जावरून शनिवारी (ता. १८) लाचेच्या मागणीची पडताळणी केली. पडताळणी दरम्यान संशयित शेजवळ आणि कुमावत यांनी ३० हजार रुपयांची लाच मागून ती स्वीकारण्याची संमती दर्शवली..Ramesh Mhatre: रमेश म्हात्रे यांना दणका; जामिनाला स्थगिती, शरण येण्याचे आदेश.त्यानुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने बिटको चौकी परिसरात सापळा रचला. लाचेचा पहिला हप्ता म्हणून १० हजार रुपये तक्रारदाराकडून स्वीकारताना साहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक मिलींद शेजवळ याला लाचलुचपतच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले. गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.