नाशिक

Nashik: जीवन संपवल्याच्या गुन्हा दाखल न करण्यासाठी मागितले ३० हजार, सहायक उपनिरीक्षक १० हजार घेताना जाळ्यात

ACB Trap in Nashik: पहिला हप्ता म्हणून १० हजार रुपये स्वीकारताना एसीबीने सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक आणि एका पोलिस कर्मचाऱ्याविरुद्ध कारवाई केली.
Nashik

Nashik

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: नातेवाईकाच्या आत्महत्येप्रकरणी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल न करण्यासाठी आणि मदत करण्यासाठी ३० हजार रुपयांची लाच मागून, त्यातील १० हजार रुपयांचा पहिला हप्ता स्वीकारताना बिटको चौकीचे साहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक आणि एका अंमलदाराला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने शनिवारी (ता १८) रंगेहाथ अटक केली.

Loading content, please wait...
Nashik
ACB