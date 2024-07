Nashik Crime News : अत्याचाराच्या गुन्ह्यातील आरोपीला सक्तमजुरीची शिक्षा! जिल्हा न्यायालयाने ठोठावला एक लाखांचा दंड

Nashik Crime News : सिडकोतील पीडितेशी प्रेमसंबंध निर्माण करून शारीरिक संबंध केले आणि अश्लिल फोटो काढून ते सोशल मीडियात व्हायरल करण्याची धमकी देणाऱ्या आरोपीला नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दोन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा आणि १ लाखांचा दंड ठोठावला आहे. (Nashik accused in crime of torture sentenced to hard labour)