Nashik Aditya Thackeray Speech : जुमलेबाजांना लोकसभेप्रमाणे धडा शिकवा; आदित्य ठाकरेंचा हल्लाबोल

Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray's Yuva Sena chief Aditya Thackeray speaking at a meeting held here on Friday to campaign for Mahavikas Aghadi candidates. Mahavikas Aghadi leaders and candidates on the platform. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied नाशिक : प्रत्येक व्यक्तीच्या खात्यावर १५ लाख रुपये देण्याचे आश्वासन भारतीय जनता पक्ष सरकारने पाळले तर नाहीच. महिलांना पंधराशे रुपये दिले, ते एकवीसशे करणार म्हणतात; पण यांचे सरकार कायम राहिले तर पंधराशे रुपयांचे दीडशे कधी करतील, हेही समजू देणार नाही. त्यामुळे अशा जुमलेबाज सरकारला घरी बसवून महाराष्ट्रात लोकसभेप्रमाणेच धडा शिकवून परिवर्तन घडविण्याचे आवाहन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी केले. (Aditya Thackeray Shiv Sena chief called for change in Maharashtra by learning lesson like Lok Sabha ) Loading content, please wait...