In the Mahamukkam movement of CPI(M) and Kisan Sabha, which has been going on for six days in front of the Collectorate, the meeting held on Saturday evening was halted. esakal

नाशिक Nashik Adivasi Morcha : अंमलबजावणीच्या खात्रीशिवाय माघार नाही; लाल वादळाचा मुक्काम वाढला Adivasi Morcha : शासनाने दिलेल्या आश्वासनांवर प्रत्यक्ष कार्यवाही होईपर्यंत माघार घेणार नसल्याची भूमिका माकपाचे नेते माजी आमदार जिवा पांडू गावित यांनी शनिवारी (ता.२) जाहीर केली.