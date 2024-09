Nashik News : प्रशासकीय राजवटीत समस्या सुटेना! सगळे कारभारी घरी, समस्यांतून कोण तारी

कळवण : नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांना हक्काने कामे सांगून ती सहज सोडवून घेता येत होती. मात्र आता त्याला दोन- तीन वर्ष लोटून गेली तरी निवडणुका न लागल्याने या कारभाऱ्यांना घरी बसण्याची वेळ आली आहे. सरकार आम्हाला यातून लोकप्रतिनिधी देत नसेल तर आमच्या प्रश्नांना वाली कोण असा सर्वसामान्यांचा प्रश्न आहे. (Administrative rule does not solve problem at kalavan)