Nashik News : मालेगावकरांना उड्डाणपूल सुरु होण्याची प्रतिक्षा; 8 वर्षानंतर पुलाचे काम पूर्ण

Electric poles in the middle of the road from Famous Market to Reliable Estate on Old Agra Highway esakal

सकाळ वृत्तसेवा Nashik News : येथील उड्डाण पूल, जुना आग्रा महामार्गावरील फेस चारचे काम, मोसम नदीवरील पुलाचे काम अंतिम टप्प्यात आल्याने आता पूल वाहतुकीसाठी सुरु होण्याची प्रतिक्षा मालेगावकरांना लागून राहिली आहे. तर मोसम पूल या आठवड्यात सुरु होण्याची शक्यता आहे. मात्र, उड्डाण पुलाच्या पूर्व बाजूकडील रॅम्पचे काम सुरु असल्याने महिनाअखेरपर्यंत पुलाचे काम सुरु राहील. येथे उड्डाणपुलाचे काम २०१६-१७ पासून सुरु आहे. (After 8 years of waiting for start of flyover work of bridge has been completed )