Nashik Vidhan Sabha Election 2024 : आक्रमक कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस कार्यालयाला ठोकले टाळे; नाशिक मध्य मतदारसंघ न मिळाल्याने संताप

नाशिक : महाविकास आघाडीच्या जागावाटपात नाशिक मध्य मतदारसंघ शिवसेनेच्या (उबाठा) वाट्याला गेल्याने काँग्रेसअंतर्गत पदाधिकारी, कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. संतप्त झालेल्या पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी (ता. २४) शहर काँग्रेस कमिटी कार्यालयाला टाळे ठोकले. या वेळी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी स्थानिक नेत्यांसह प्रदेश पदाधिकाऱ्यांचा निषेध व्यक्त केला. विधानसभा निवडणुकीत शहरातील चार मतदारसंघांपैकी एकही मतदारसंघ काँग्रेसला मिळालेला नाही. (Aggressive activists stormed Congress office angered by not getting Nashik central constituency )