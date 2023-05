Nashik Air Service: नाशिकमधून 29 शहरांना जोडणारी विमानसेवा! इंडिगो कंपनीचे 1 जूनपासून नवीन शेड्यूल जाहीर

By

Nashik Air Service : इंडिगो कंपनीकडून नाशिकमधून विमानसेवेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला असून, १ जूनपासून नव्याने जाहीर करण्यात आलेल्या शेड्यूलमध्ये महत्त्वाच्या शहरांना समाविष्ट करण्यात आले आहे.

त्यात कोलकता, तिरुअनंतपुरम, वाराणसी, तिरुपती, बेंगलुरु, अमृतसर या धार्मिक शहरांचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. एकूण २९ शहरांमध्ये विमानसेवा दिली जाणार आहे. (Nashik Air Service Airlines connecting 29 cities from Nashik Indigo company announced new schedule from June 1 nashik news)

इंडिगो कंपनीने नव्याने जाहीर केलेल्या शेड्यूलमध्ये अहमदाबाद, नॉर्थ गोवा, इंदूर, हैदराबाद, नागपूर, अमृतसर, बंगळूर, भोपाळ, भुवनेश्वर, चंडीगड, चेन्नई, कोइमतूर, डेहराडून, दिल्ली, जयपूर, कोची, कोलकता, कोझिकोड, लखनौ, मेंगलुरु, रायपूर, राजमुंद्री, रांची, तिरुअनंतपुरम, तिरुपती, उदयपूर, वाराणसी, विशाखापट्टणम, विजयवाडा या शहरांचा समावेश केला आहे.

एकाच वेळी दररोज २९ शहरांना जोडणारी विमानसेवा प्रथमच सुरु होत आहे. आतापर्यंत अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली या शहरांना जोडणारी सेवा सुरु होती. आता त्यात नवीन शहरांची भर पडल्याने नाशिकच्या विकासाला गती मिळणार आहे.

विशेष करून आयटी तसेच नाशिकच्या धार्मिक पर्यटनाला या निमित्ताने चालना मिळणार आहे. मुंबई, ठाणे व नवी मुंबईच्या प्रवाशांना देखील या निमित्ताने पर्याय निर्माण झाला आहे.

"नाशिकच्या धार्मिक पर्यटनाला यानिमित्ताने चालना मिळून विकासाची गती वाढणार आहे. प्रथमच २९ शहरांना एकाच वेळी सेवा पुरविली जाणार असल्याने विकासाचा वेग वाढेल."

- सागर वाघचौरे, अध्यक्ष, ट्रॅव्हल्स असोसिएशन.

"महत्त्वाच्या शहरांना जोडणारी विमानसेवा हवी ही मागणी अनेक वर्षांपासून होती ती पूर्ण होत आहे. आता प्रतिसाद देण्याची जबाबदारी नाशिककरांची आहे."

- मनीष रावल, अध्यक्ष, एव्हिएशन कमिटी, निमा.

असे आहे नव्या महत्त्वाच्या शहरांना जोडणारी सेवा

शहर उड्डाण आगमन मार्गे

नाशिक- अहमदाबाद ९.४५ ११.०५ थेट

नाशिक- नॉर्थ गोवा ११.४५ १३.३५ थेट

नाशिक- इंदूर १२.५० १४.१० थेट

नाशिक-हैदराबाद १४.४५ १६.२५ थेट

नाशिक- अहमदाबाद १६.०५ १७.२५ थेट

नाशिक- नागपूर १९.३० २१.१० थेट

नाशिक- अमृतसर ९.४५ १९.२० अहमदाबाद

नाशिक- बंगळूर १४.४५ १९.०५ हैदराबाद

नाशिक- बंगळूर १६.०५ २२.०० अहमदाबाद

नाशिक- भोपाळ ९.४५ १७.०५ अहमदाबाद

नाशिक-भुवनेश्वर १४.४५ २१.५५ हैदराबाद

नाशिक- चंडीगड ९.४५ १५.४० अहमदाबाद

नाशिक- चेन्नई १४.४५ १८.५५ हैदराबाद

नाशिक- कोईम्बतुर १४.४५ २०.०० हैदराबाद

नाशिक- दिल्ली १२.५० १८.४० इंदूर

नाशिक- दिल्ली १६.०५ २२.३५ अहमदाबाद

नाशिक-जयपूर १२.५० १८.०० इंदूर

नाशिक- कोलकता १४.४५. २०.०० हैदराबाद

नाशिक- देहरादून ११.४५ १७.५५ गोवा

नाशिक- कोची १४.४५ २१.१५ हैदराबाद

नाशिक- कोलकता १४.४५ २०.०० हैदराबाद

नाशिक- कोझिकोड १४.४५ २२.३० हैदराबाद

नाशिक- लखनौ १२.५० १९.२० इंदूर

नाशिक- मेंगलुरु १४.४५ २२.१५ हैदराबाद

नाशिक- रायपूर १२.५० १८.१५ इंदूर

नाशिक- राजमुंद्री १४.४५ २१.०५ हैदराबाद

नाशिक- रांची ९.४५ १५.३५ अहमदाबाद

नाशिक- थिरुवनंतपुरम १४.४५ २१.२० हैदराबाद

नाशिक- तिरुपती १४.४५ १९.४० हैदराबाद

नाशिक- उदयपूर १२.५० १८.२५ इंदूर

नाशिक- वाराणसी ११.४५ १८.३० गोवा

नाशिक- विशाखापट्टणम ११.४५ १७.३५ गोवा

नाशिक- विजयवाडा १४.४५ १९.०० हैदराबाद