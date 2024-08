Ajit Pawar Jan Sanman Yatra : उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी सत्तेसाठी घातले काळारामाला साकडे!

Deputy Chief Minister Ajit Pawar visited Shri Kalaram Temple on Thursday on the occasion of Jansanman Yatra. esakal

सकाळ वृत्तसेवा पंचवटी : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी (ता. ८) सायंकाळी येथील प्रसिद्ध श्री काळाराम मंदिराचे दर्शन घेतले. त्यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला चांगला विजय संपादित करून महायुतीची सत्ता राज्यात प्रस्थापित होण्यासाठी श्री काळारामास साकडे घातले. (Ajit Pawar Jan Sanman Yatra Kalaram mandir maha puja)