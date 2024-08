Nashik Adivasi Samaj Morcha : आदिवासींचा आज उलगुलान! आजपासून सर्वपक्षीय ठिय्या आंदोलन

During the protest held at the tribal commissionerate office on Tuesday, J. P. All party leaders and officials while discussing with Gavit. esakal

Nashik Adivasi Samaj Morcha : न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाला अनुसरून पेसा क्षेत्रातील पात्रताधारकांना नियुक्ती मिळावी, या मागणीसाठी आदिवासी विकास भवनसमोर बेमुदत उपोषणास बसलेले माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी शासनाला दिलेला अल्टिमेटम बुधवारी (ता. २८) संपुष्टात येत आहे. शासनाकडून कोणताही तोडगा न निघाल्याने एक लाख आदिवासी बांधवांसह मोर्चा काढण्यात येणार आहे.