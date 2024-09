Nashik : 'पेसा' भरतीसह अन्य मागण्यांबाबत सरकारने फसवणूक केल्याचाआरोप...

वणी : 'पेसा' भरतीसह अन्य मागण्यां संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ता. २९ ऑगस्ट रोजी उपोषण कर्ते माजी आमदार जे. पी. गावित, चितांमण गावित व भास्कर गावित यांचेची सकारात्मक चर्चा करुन पंधरा दिवसांत पेसा भरती व अन्य मागण्या पूर्ण करण्याचा दिलेला कालावधी संपूणही शासनानाने कुठलीच कार्यवाही केली नसून आमची फसवणूक केल्याचा आरोप करीत माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी गुरुवारी, ता. १९ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व आदिवासी पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी सरकारला जाब विचारण्यासाठी निवेदन देण्यासाठी उपस्थित राहाण्याचे आवाहन केेेले आहे. (Allegation of cheating by government regarding Pesa recruitment and other demands)