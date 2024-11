Nashik Vidhan Sabha Election : गितेंच्या कार्यकर्त्यांकडून पैसे वाटपाचा आरोप; गितेंकडून नकार

नाशिक : पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांकडून मतदारांना पैसे वाटप होत असल्याचा प्रकार महायुतीच्या कार्यकर्त्यांकडून उघड करण्यात आला. या वेळी झालेल्या मारहाणीनंतर पूर्व मतदारसंघातील वातावरण तापले. या संदर्भात रात्री उशिरा अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे उमेदवार गणेश गिते यांचे बंधू गोकुळ गिते हे कार्यकर्त्यांबरोबर हिरावाडी येथे त्रिकोणी बंगल्याजवळ मतदानासाठी पैसे वाटप करीत असल्याची तक्रार आली होती. (Allegation of distribution of money by gite activist denied by vasant gite )